Премьер назвал сроки корпоратизации "Укрзализныци" и создания набсовета компании

Корпоратизацию госкомпании "Укрзализныця" и создание независимого наблюдательного совета необходимо провести в 2017-2018 годах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Наша задача в этом и следующем году - провести корпоратизацию "Укрзализныци", создать независимый наблюдательный совет для качества управления, провести независимый конкурс", - сказал премьер.

Также Гройсмана отметил необходимость борьбы с коррупцией в "Укрзализныце".

"Я согласен, что десятилетиями "Укрзализныця" формировалась как закрытое общество объединения коррупционеров. Поэтому в последние несколько лет задерживают коррупционеров, которые работают в системе "Укрзализныци", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

Позже, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что конкурс по отбору главы правления и членов наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" должен быть объявлен до 1 октября.

Также, премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно выражал неудовлетворенность темпом корпоратизации государственной компании "Укрзализныця" за последний год.