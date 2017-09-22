Reuters показало новые фото гигантского фетиша оккупантов Крыма - Керченского моста
16:11, 22 сентября 2017Транспорт/Связь
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Жители оккупированного полуострова часто кичатся гигантским фетишем — строящимся Керченским мостом.
Опубликованы новые фотографии строящегося Керченского моста в оккупированном Крыму. Их показало агентство Reuters.
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Так, на них можно увидеть арку моста, поднятием которой кичатся оккупанты, поскольку эта постройка должна соединить Россию с оккупированным ею Крымом.
Как сообщал УНИАН, 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку завершила его ключевую фазу.
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