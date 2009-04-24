Администрация речных портов будет вести учет льготников на дачных рейсах

Мэрия Херсона передала госпредприятию «Администрация речных портов Украины» полномочия самостоятельно вести учет пассажиров-льготников на дачных рейсах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на решение исполкома горсовета от 21 апреля.

Согласно сообщению, порядок контроля за фактическим объемом перевозок пассажиров-льготников вводится в Херсоне с 1 июня 2009 г.

Решение предусматривает, что для речных перевозок введут специальные талоны учета, которые льготникам будут выдавать не более, чем на два рейса в неделю.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в Херсоне начался сезон речной пассажирской навигации для перевозок дачников. Перевозчиком является ГП «Администрация речных портов Украины», которое в этом году сменило прежнего оператора перевозок – ДП «Херсонский речной порт» АСК «Укрречфлот». Для компенсации перевозчикам стоимости проезда пассажиров-льготников из городского бюджета Херсона и Госбюджета выделено 2,5 млн. грн.

Основными пассажирами на водных маршрутах в Херсоне являются владельцы дачных участков, расположенных в дельте Днепра. 90% пассажиров - представители льготных категорий. Оплата перевозок льготников должна осуществляться за счет бюджетных средств. Регулярные пассажирские рейсы будут осуществляться 13 пассажирскими теплоходами на 8 линиях.