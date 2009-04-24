Доход компании Huawei вырос

Доход компании Huawei (Китай) в 2008 году вырос на 42,7%, по сравнению с 2007 г., и составил 18,33 млрд. долл. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Общий объем продаж, согласно заключенным контрактам, в 2008 году достиг 23,3 млрд. долл., а доход составил 18,33 млрд. долл. - данные показатели выросли, по сравнению с прошлым годом, на 46% и 42,7% соответственно», - отмечается в сообщении.

В 2008 г. рентабельность операционной прибыли Huawei увеличилась с 3% до 13%. Значительное увеличение объемов бизнеса Huawei в 2008 г. было зафиксировано на развитых рынках, характеризующихся быстрым переходом к широкополосным мобильным решениям. Существенный рост также отмечался на развивающихся рынках Азии, Восточной Европы, Америки и Африки.

В нынешнем 2009 году Huawei также будет ориентироваться на разработку и предложение современных эффективных решений связи, отвечающих требованиям рынка. В компании прогнозируют, что общий объем продаж, согласно заключенным контрактам, в 2009 году составит 30 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Компания Huawei Technologies – один из ведущих производителей в области телекоммуникационных сетей нового поколения. Клиентами компании являются 36 из 50 крупнейших мировых операторов, у которых количество абонентов превышает один миллиард человек.