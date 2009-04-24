В этом году будут финансы для строительства моста в Николаеве

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает в этом году начать финансирование проекта по строительству моста в Николаеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Николаеве.

«Мы сегодня приняли политическое решение, что мы берем не только этот мост, но и две развязки в двух уровнях. То есть, мы говорим не только о мосте, но и о развязках транзитного транспорта вокруг Николаева. Минтранс берет это в разработку, будет вести эту работу «Укравтодор», и мы по логике окружной дороги вокруг Киева будем делать окружную дорогу вокруг Николаева», - сказал министр.

По его словам, создается соответствующая рабочая группа, будет подготовлено распоряжение Кабинета министров, будет решен вопрос отвода земли, отработан проект. «Я думаю, что мы внесем изменения, и уже в этом году часть расходов сделаем за счет спецфонда «Укравтодора» - я имею в виду проектирование проекта – и будем готовить его к инвестициям», - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, японская сторона, которая ранее планировалась как инвестор проекта, выразила согласие по участию в проекте. «Если это не подтвердится, - будем искать механизмы. То есть, я намерен продвигать этот проект, надеюсь, что за год мы сделаем по этому проекту больше, чем за последние шесть лет», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По данным "Укравтодора", ориентировочная стоимость строительства по данному проекту - 500 млн. долларов.