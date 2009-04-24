Совместная деятельность в портах нанесла колоссальный ущерб

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает до 17 июня перевести совместную деятельность в морских портах в другие формы сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Николаеве.

«Совместная деятельность нанесла колоссальный ущерб государству, поэтому принято решение министерством и правительством категорически отказаться от такой формы взаимодействия с бизнесом. Мы развиваем другие формы: концессия, аренда, прямые инвестиционные проекты», - отметил министр.

По его словам, соответствующие предложения были выдвинуты всем участникам совместной деятельности, было дано определенное время, в том числе дано поручение начальникам портов. «Большинство уже отреагировало: там или в стадии решения уже вопрос, или в судах (решается – УНИАН), кто не хочет. Но мы перейдем в более прозрачную форму деятельности», - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время, он добавил, что это не значит, что порты отказываются от сотрудничества с бизнесом, а, наоборот, бизнес должен быть максимально запущен в порты, но при этом работать прозрачно. Министр также отметил, что выступает против совместной деятельности не только в портах, а и на других предприятиях отрасли, в частности, он назвал аэропорт «Борисполь».