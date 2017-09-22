Гройсман поручил разобраться с возможным прекращением авиасообщения с Харьковом, Днепром и Запорожьем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителю Министерства инфраструктуры Владимиру Омеляну и Госавиаслужбе совместно с другими органами власти рассмотреть ситуацию по возможному ограничению полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Прошу безотлагательно предоставить EASA и Кабинету министров Украины обоснованное предложение по обеспечению необходимых условий осуществления полетов в указанные аэропорты», - говорится в поручении главы правительства.

Как сообщал УНИАН, в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

В частности, по информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», к Государственной авиационной службы Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющая контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины.

В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.