Электротранспорт Донецкой области сократил перевозки

В Донецкой области в I квартале текущего года пассажирские перевозки городским электротранспортом сократились на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Согласно сообщению, за первый квартал 2009 года трамваями и троллейбусами в целом по области перевезено 80,1 млн. человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 26%.

По данным статуправления, сокращение объемов пассажироперевозок состоялось в связи с кризисом, в частности, со снижением уровня реальных доходов потенциальных пассажиров и сокращением численности работающих. С другой стороны, продолжают усугубляться проблемы, связанные с техническим состоянием подвижного состава.

Справка УНИАН. Трамвайное сообщение имеется в 8 городах Донецкой области, троллейбусное – в 10 городах. При этом в 5 городах действуют оба вида электротранспорта. Таким образом, экологически чистым транспортом имеют возможность пользоваться жители и гости 13 городов Донецкого региона.

В целом по области на начало 2009 года насчитывалось 523 троллейбуса и 426 трамвайных пассажирских вагонов. По сравнению с 2000 годом, парк горэлектротранспорта сократился почти на 25%.

В 2008 году в Донецкой области услугами горэлектротранспорта воспользовались 413,9 млн. человек, что на 0,9% больше, чем было в 2007 году, но на 39% меньше, чем в 2000 году.