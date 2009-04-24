Железные дороги в І квартале сэкономили 45 млн. грн.

Благодаря закупкам на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) железным дорогам Украины в первом квартале 2009 г. удалось сэкономить 45 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци», с июня 2008 г. две железные дороги – Юго-Западная и Донецкая - самостоятельно закупают электроэнергию на ОРЭ.

Отмечается, что выход на оптовый рынок стал возможен в результате осуществления железными дорогами определенных организационно-технических мероприятий и внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

Остальные железные дороги Украины на данное время закупают основной объем электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии через независимых поставщиков.

Работа по выводу железных дорог на закупку электроэнергии через ОРЭ продолжается. На сегодня уже подписан договор между ДП «Энергорынок» и Одесской железной дорогой, но выход дороги на прямые закупки с Оптового рынка электроэнергии Украины пока еще задерживается из-за введения временного моратория на повышение тарифов на электроэнергию.