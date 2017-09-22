В Мининфраструктуры признали, что украинским авто пока не нужен техталон для въезда в ЕС

В правительстве официально опровергли информацию о необходимости талона о прохождении технического осмотра для въезда в ЕС с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Ведомство приносит извинения за некорректное представление информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств.

"Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию ЕС с 2018 года без документа о техническом осмотре, не соответствует действительности. Мининфраструктуры разработан проект Закона Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны», в котором учтена необходимость имплементации положений Директивы 2014/45/ЕС", - говорится в сообщении.

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Говоря о наличии документа о техническом осмотре во время пересечения государственной границы Украины - он станет обязательным после принятия Верховной Радой проекта Закона Украины «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» и вступления Закона в силу в установленном порядке.

Министерство инфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит законопроект на рассмотрение и надеется на его принятие до 2018 года.

Ранее министерство сообщило, что с 2018 года все автомобили из Украины при въезде в ЕС должны обязательно иметь техталон.