На Ривненщине дорожники в ливень взялись делать трассу за 59 миллионов

На Ровенщине дорожники взялись делать трассу в ливень. Специалисты Облавтодора про эту необычную технологию узнали от наших журналистов. Теперь компании-подрядчику скорее всего придется все делать заново. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дождь хлещет, асфальт - дымится, техника работает на полную. На Ровенщине под дождем прокладывают трассу. Работают без перерыва. Утром сотрудники не выезжали, потому что должен был пойти дождь, а в 11 погодные условия внезапно стали благоприятными, говорят дорожники. Поэтому и поехали. В Автодоре таким решением удивляются.

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"Они знали прогноз погоды, были штормовые предупреждения. Это нарушение технологии однозначно", - сказал заместитель руководителя Службы автомобильных дорог в Ровенской области Николай Яворский.

Асфальт должны укладывать на чистую сухую поверхность, иначе - это брак, говорят в Службе автодорог Области. Именно эта структура будет принимать выполненную работу от подрядчика.

"Если хоть по одному показателю будут нарушения, значит, они будут ставить фрезу, будут этот асфальт срезать и это за их собственный счет они будут переделывать свой брак", - говорит Николай Яворский.

59 миллионов гривень – именно за эту сумму строительная компания обязалась отремонтировать 8 километров трассы Городище-Ривне-Староконстантинов. Руководитель подрядной организации уверяет - если выявят нарушения – переделают. И добавляет - на месте уже работают специалисты.

"Убытки мы, конечно, потерпим. Но, знаете, выкинуть асфальт на обочину, то было бы еще хуже. Сейчас там комиссия, вырезают, смотрят качество асфальта", - говорит руководитель строительной компании-подрядчика Игорь Войтко.

Как именно проверяют – едем смотреть. На месте - ни души. В итоге минут через 20 приезжает главный инженер и сообщает - сегодня асфальт никто не будет проверять. Только смотреть, чтобы не произошло ДТП.

Начать проверку качества обещают уже в понедельник. Со Службы автодорог на этот участок приедет специальная комиссия, чтобы выяснить, как можно закатать в мокрый асфальт 59 миллионов гривень.