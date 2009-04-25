Сегодня утром сомалийские пираты захватили немецкий сухогруз

Сомалийские пираты в субботу захватили немецкий сухогруз в Аденском заливе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Восточно-Африканской Морской программы Содействия Эндрю Мвангуру (Andrew Mwangura).

"По моим данным, судно было захвачено этим утром", - сказал агентству Мвангура. По его словам, на борту судна находится команда из 17 человек. По предварительным данным, они не пострадали. Власти Сомали, переставшей существовать как единое государство еще в 1991 году, не могут справиться с проблемой пиратства.

По данным ООН, в 2008 году у берегов Африканского Рога было зарегистрировано 120 нападений морских разбойников на торговые суда. Борьбу с пиратами в Аденском заливе ведет коалиция военно-морских сил 16 стран, к которым присоединились ВМС Евросоюза и корабли стран НАТО. Задачи по патрулированию и сопровождению судов в регионе выполняют и корабли ВМФ России.

В настоящее время в руках у пиратов находятся, по меньшей мере, 17 судов и около 250 человек. Эксперты оценивают "доход" пиратов в минувшем году в 150 миллионов долларов. Власти Сомали не могут справиться с проблемой пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране, которая распалась на множество независимых от Могадишо образований.