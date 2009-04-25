Рюдигер Грубе назначен новым главой Deutsche Bahn

Бывший член правления концерна Daimler Рюдигер Грубе избран главой немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Как сообщает сегодня "Немецкая волна", решение об этом было принято на чрезвычайном заседании наблюдательного совета предприятия.

57-летний Рюдигер Грубе (Rüdiger Grube), в прошлом бывший топ-менеджер концерна Daimler и экс-председатель совета директоров авиакомпании EADS, был избран новым председателем правления Deutsche Bahn. Кандидатура Грубе была одобрена на чрезвычайном заседании наблюдательного совета предприятия, прошедшем в субботу, 25 апреля, в Эссене.

Грубе сменил на этом посту Хартмута Медорна (Hartmut Medhorn), который вынужден был уйти в отставку вследствие скандала, разразившегося в компании после того, как стало известно о систематической слежке руководства Deutsche Bahn за сотрудниками компании.

Официально Грубе начнет исполнять обязанности главы Deutsche Bahn с первого мая текущего года.