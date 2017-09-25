Балчун о работе в "Укрзализныце": Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся

Бывший глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели.

Читайте также"Критика была для меня мотивацией: Балчун подвел итоги своей работы в "Укрзализныце"

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ, передает Liga.net.

"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Балчун.

Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. "Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Балчун.

Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".

"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Балчун.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

В свою очередь Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна и заявил, что настаивает на смене всего руководящего состава «Укрзализныци».