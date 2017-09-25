Украина выступила против рекомендаций ЕАСА закрыть аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья

Украина на этой неделе предоставит аргументацию о необоснованности рекомендаций от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга.

«Я благодарен коллегам из Европейского Союза, которые вместо того чтобы поставить нас перед фактом, с нами в переговорном процессе. У меня был разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильностям госпожой Бульц. Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем такой бюллетень не соответствующим действительности. Мы уже неделю ждем ответа от других ведомств Украины, и надеюсь, что как можно быстрее их получим и отправим европейской стороне», – сказал министр.

По словам Омеляна, европейские коллеги объяснили рекомендации о запрете полетов повышением требований к безопасности.

«Нам на данный момент не понятны основания для усиления мер по безопасности, потому что, по нашей информации, ухудшения ситуации не происходит. Нам европейские партнеры объяснили это тем, что у них повысились требования к безопасности и это стало причиной появления этого проекта бюллетеня. Я надеюсь, что аргументация, которая будет предоставлена украинской стороной, будет достаточной, чтобы такой документ не был выпущен», - сказал он.

При этом министр отметил, что, несмотря на то, что решение EASA будет иметь рекомендательный характер, многие компании будут к нему прислушиваться.

Как сообщал УНИАН, в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины. В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Позже Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины.