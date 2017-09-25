Омелян считает необоснованными убытки УЗ от пассажирских перевозок

Убытки акционерной госкомпании "Укрзализныця" от пассажирских перевозок являются необоснованными в связи с отсутствием расчёта стоимости пассажиро-километра и мер по увеличению эффективности перевозок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга.

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"На перевозки в идеальной ситуации должен быть рыночный тариф. Во-вторых, необходимо разделить грузовые и пассажирские перевозки. Но самое главное, необходимо посмотреть, какая на самом деле себестоимость пассажирских перевозок. Потому что каждый раз "Укрзализныця" манипулирует цифрами, "рисуя" убытки от пассажирских перевозок. Я имею все основания считать, что эти убытки - необоснованные. Начиная с того, что на пригородных перевозках "Укрзализныця" признает, что около 20-30% пассажиров покупают билеты, а все остальные ездят зайцами. Почему? Вопрос к "Укрзализныце". Заканчивая тем, что у нас нет калькуляции, каким образом рассчитывать стоимость пассажиро-километра. Это просто дутые цифры, на которые удобно списывать. Я уже не говорю о контрабанде, злоупотреблениях, подсадных людях по купе и многих других моментах", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" ожидает получить более 11 миллиардов гривень убытка от пассажирских перевозок в 2017 году.

Согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2016 год, проведенному международной консалтинговой компанией "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), компания получила 7,3 милларда гривень убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.