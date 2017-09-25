Житомирские коммунальщики начинают активную подготовку к зимнему сезону

В Житомире работники коммунального предприятия «Управление автомобильных дорог» начали активную подготовку к зимнему периоду. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, коммунальное предприятие «Управление автомобильных путей» Житомирского городского совета активно готовится к зимнему периоду и проводит заготовку песчано-соляной смеси.

«Наше предприятие готовится к зимнему периоду. К концу сентября уже будем иметь достаточный резерв песчано-соляной смеси в объеме 6 тыс. тонн песка и свыше тысячи тонн соли, что составит более 75% от необходимого количества. На перемешивании работает новая техника, а именно: фронтальный погрузчик JCB, который был недавно приобретен за выделенные из бюджета города средства», - цитирует пресс-служба горсовета директора КП «УАШ» Сергея Янушевича.

Напомним, КП «Управление автомобильных путей» (Житомир) занимается строительством и эксплуатацией дорог.