Глава "Укравтодора" о таможенном эксперименте: деньги не поступают по такому графику, как ожидалось

Средства на ремонт дорог в рамках таможенного эксперимента поступают не в полном объеме. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя «Укравтодора» Славомир Новак в интервью "Экономической правде".

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Новак рассказал, что без учета проектов международных финансовых организаций на содержание, погашение долгов и строительство дорог запланировано около 26-27 млрд гривень.

"Около 16 млрд гривень из этой суммы - деньги, которые Минфин запланировал за счет таможенного эксперимента. И это пока реальная проблема, потому что поступления по таможенному эксперименту не поступают по такому графику, как ожидалось", - заявил Новак.

Он отметил, что ситуация по областям разная, что также несправедливо.

"И самое главное, что распорядителем этих средств является не «Укравтодор», а облгосадминистрации, ответственность за них несут председатели ОГА", - добавил Новак.

Руководитель «Укравтодора» не может сказать, в каком виде будут поступать средства от таможен на строительство и ремонт дорог в 2018 году.

"На последнем бюджетном комитете депутаты говорили, что хотят поддержать таможенный эксперимент. Однако пока рано говорить, что будет в будущем. Это будет решение Верховной Рады", - сказал Новак.

Что касается бюджетных и кредитных средств, за которые отвечает «Укравтодор», то, по словам руководителя службы, из общей суммы на 2017 год в размере около 8-9 млрд гривень, ведомство использовало более 50%.

Как сообщал УНИАН, украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн. Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.