На украинских АЗС подорожали бензин и дизтопливо

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 23-25 сентября, из-за повышения стоимости на европейском рынке, выросла в среднем на 30-60 копеек за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, на 10-30 копеек за литр топливо подорожало в сетях АЗС Shell (бензин марки А-92 стоит 26,29 гривни за литр, А-95 – 27,29 гривни за литр и дизельное топливо – 24,29 гривни за литр) и UPG (А-92 – 24,40 гривни за литр, А-95 – 24,90 гривни за литр и дизельное топливо – 22,00 гривни за литр).

Как отметил эксперт, на 50 копеек выросли цены на АЗС WOG и OKKO (А-92 по 26,99 гривни за литр, А-95 – 27,99 гривни за литр и дизтопливо – 24,99 грн за литр), на заправках под брендами "Укрнафта" и "Авиас" (А-92 по 24 грн за литр, А-95 – 24,50 гривни за литр и дизтопливо – 22,00 гривни за литр), "Альфа-Нафта", А-92 по 23,95 гривни за литр, А-95 – 24,45 гривни за литр и дизтопливо – 24,99 гривни за литр) и др. Также в некоторых сетях АЗС рост цен достиг 70 копеек за литр.

"Рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок. В результате роста европейских котировок трейдеры, несмотря на наличие запасов топлива, поднимают цены на АЗС для того, чтобы иметь возможность купить новое топливо по высоким закупочным ценам", - объяснил Сиренко сложившуюся тенденцию на рынке моторного топлива.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе (19 и 20 сентября) розничные цены на нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) по Украине выросли от 20 копеек до 1 гривни за литр.