Новак назвал сроки строительства в Украине платных дорог

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что строительство платных дорог в Украине может начаться не ранее чем через 3-4 года, сказал он в интервью Украинской правде.

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"Во-первых, нам нужны изменения в закон о концессии, и мы совместно с транспортным комитетом их наработали. Сейчас закон не позволяет воплотить идею строительства платных дорог", - сказал Новак.

В частности, по его словам, концессионер должен иметь правительственную гарантию трафика. То есть если трафик меньше, чем предусмотрено в договоре с концессионером, то государство должно эту разницу покрывать.

"Это нормальный европейский стандарт - каждая платная дорога в ЕС построена по такой системе.

Если эти изменения к закону будут приняты, надеюсь, что уже в 2017 году сможем пригласить к переговорам крупнейшие европейские компании", - заявил глава Укравтодора.

"После этого минимум год-два нам необходимо для согласования. После подписания концессионного договора надо еще минимум два года на организацию финансирования, потом проектирование и строительство. Поэтому, думаю, что не раньше чем через 3-4 года", - подытожил Новак.

Напомним, ранее Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.