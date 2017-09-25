"Укрзализныця" назначила ко Дню защитника 8 дополнительных поездов

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом по случаю праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины 14 октября, помимо ранее назначенных 5 дополнительных поездов, назначила еще 1 поезд.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительный поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится 14 октября из Киева в 07:42 и прибудет в Ковель в 16:46. В обратном направлении из Ковеля поезд отправится в 09:48 и прибудет в столицу в 20:07. Поезд будет делать остановки на станциях Шепетовка, Здолбунов и Ривне.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в западном направлении: № 191/192 Киев - Львов (отправление из Киева и Львова 14 и 16 октября); № 275/276 Киев - Хмельницкий (туда и обратно 14 и 16 октября).

Кроме того, в этот период в южном направлении будут курсировать следующие поезда: № 179 Киев - Днепр (туда и обратно 14 и 16 октября); № 227/228 Киев – Бердянск, который отправится из Бердянска 13, 15 октября, а из Киева 14 октября.

Также, из Одессы во Львов можно добраться дополнительным поездом № 227/228 Одеса – Львов, который отправится из Одессы 13, 15, 17 октября, а обратно из Львова 14, 16 октября.

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Укрзализныця" назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины 14 октября 18 дополнительных поездов.