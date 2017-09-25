В Киеве до 8 октября ночью будет закрыто движение транспорта по Железнодорожному шоссе

В Киеве с сегодняшнего дня и до 8 октября с 22:00 до 6:00 будет закрыто движение транспорта по Железнодорожному шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В связи с продолжением ремонта асфальтобетонного покрытия на Железнодорожном шоссе (на участке от ул. Михаила Бойчука до Надднепрянского шоссе) будет закрыто движение транспорта с сегодняшнего дня каждую ночь с 22:00 до 6:00 до 8 октября», - говорится в сообщении.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, на столичном шоссе BMW протаранил другой автомобиль и загорелся.