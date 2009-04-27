ЛЖД не исключает отмены ряда поездов с 5 мая

Львовская железная дорога (ЛЖД) в очередной раз обращает внимание областных администраций на задолженность за перевозку пассажиров льготных категорий.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЛЖД, переданном агентству УНИАН, если до конца апреля долги не будут ликвидированы, то уже с 5 мая в рейс выйдет меньше пригородных поездов.

Согласно сообщению, на протяжении января-марта 2009 года облгосадминистрации задолжали железной дороге свыше 20% от запланированных средств. В частности, по состоянию на 1 апреля 2009 года Львовская область рассчиталась с железнодорожниками на 91,2%, Черновицкая — на 90,4%, а Тернопольская — на 50,1%. Меньше всего перечислили руководители Ривненской и Волынской областей - 29,2% и 33,7% средств соответственно.

Своевременно рассчитывались с магистралью в первом квартале 2009 года только Ивано-Франковская и Закарпатская области. Во всех других областях, по территории которых пролегает Львовская железная дорога, пригородные электро- и дизель-поезда могут быть отменены именно из-за задолженности по возмещению средств за перевозку пассажиров льготных категорий.

В апреле ситуация еще больше ухудшилась. По данным ЛЖД, до 21 апреля 2009 года общая сумма возмещенных областными администрациями средств сократилась до 55,4% от запланированного. На протяжении двух декад текущего месяца шесть из семи ОГА не перечислили железнодорожникам ни одной копейки, рассчиталась только Ивано-Франковская область, однако всего на 2,5% от согласованной суммы.

«В связи с тем, что пригородные перевозки являются критически убыточными для железной дороги, а потери магистрали от них составляют ежедневно около миллиона гривен, вопросы об отмене электро- и дизель-поездов будут рассматривать быстро и жестко», - подчеркивают на ЛЖД. Железнодорожники требуют от всех причастных учреждений и ведомств ответственно относиться к выполнению взятых на себя обязательств.

При этом ЛЖД также отмечает задолженность профильного министерства за перевозку студентов. В частности, по состоянию на 21 апреля 2009 года Львовская железная дорога предоставила услуг по перевозке студентов на сумму 5 млн. 585,5 тыс. грн., а получила компенсации от Министерства образования и науки на сумму 1 млн. 553,2 тыс. грн. Непокрытая сумма составляет свыше 4 млн. грн.