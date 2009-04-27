ЮЖД изменила расписание ряда электричек

Южная железная дорога для более комфортного передвижения граждан утром изменила расписание ряда пригородных электропоездов.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, теперь электропоезд сообщением Харьков-Беляевка вместо 06.30 отправляется в 06.37. Также позже отправляются электропоезда сообщением Харьков-Золочив (06.45 вместо 06.40) и Харьков-Левада-Изюм (06.39 вместо 06.20).

Напомним, с 1 апреля 2009 года Харьковский метрополитен изменил расписание движения поездов – начинается с 6.00 вместо 5.30.