Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в мире

Аналитики консалтингового агентства в области брендинга Interbrand, основанного Джоном Мерфи, опубликовали рейтинг самых дорогих мировых автомобильных брендов, сообщает Прайм.

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Первое место отдано японскому производителю - концерну Toyota. Эксперты оценили общую стоимость этого автогиганта в 50,291 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга - немецкий Mercedes-Benz, его Interbrand оценил в 47,829 миллиарда долларов.

Третье место также у немца - замешанный в "Дизельгейте" концерн BMW, чья стоимость составила 41,521 миллиарда долларов.

В топ-10 вошли японская Honda, у нее оценка в 22,696 миллиарда долларов. Американский Ford - 13,643 миллиарда долларов. Представитель корейского автопрома - Hyundai - 13,193 миллиарда долларов, у немецкого Audi - 12 миллиардов долларов. Nissan оценили эксперты в 11,534 миллиарда долларов, Volkswagen - в 11,522 миллиарда долларов. Люксовый бренд Porsche - ниже - 10,12 миллиарда долларов.

А вот самая инновационная компания в области машиностроения - американская Tesla, основателем и владельцем которой является Илон Маск, заняла самую последнюю строчку рейтинга. Ее оценили в 4 миллиарда долларов.