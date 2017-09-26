На УЗ пожаловались из-за "дифференцированного подхода" к обеспечению металлургов вагонами

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков поделился итогами борьбы за справедливое отношение центров транспортной логистики (ЦТЛ) к предприятиям горно-металлургического комплекса по итогам 2-х декад сентября.

"Хотелось бы наблюдать более стремительную динамику в обеспечении полувагонами предприятий ГМК, ведь показатели, которые мы имеем на сегодня, еще очень далеки от рыночной доли ЦТЛ", - отметил он в статье на сайте "Укрметаллургпрома", пишет Обозреватель.

Президент "Укрметаллургпрома" констатировал, что начиная со второй половины августа "Укрзалізниця" предпринимает попытки идти по пути равного обеспечения предприятий полувагонами, однако дифференцированный подход в этом вопросе все еще остается.