МТСУ занялось договорами о совместной деятельности

Министерство транспорта и связи Украины обязало руководителей «Укрморречфлота», Госавиаадминистрации, Госсвязи и Госспецтрансслужбы под персональную ответственность принять меры по прекращению (или изменению правовой формы) договоров о совместной деятельности.

Текст соответствующего отдельного поручения за подписью министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО находится в распоряжении УНИАН.

Согласно поручению, до 17 июня т.г. по каждому действующему договору о совместной деятельности (СД) должен быть разработан механизм выхода из СД и, в случае необходимости, перехода на другие формы взаимоотношений.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи рассчитывает до 17 июня перевести совместную деятельность в морских портах в другие формы сотрудничества. Об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ на прошлой неделе.

«Совместная деятельность нанесла колоссальный ущерб государству, поэтому принято решение министерством и правительством категорически отказаться от такой формы взаимодействия с бизнесом. Мы развиваем другие формы: концессия, аренда, прямые инвестиционные проекты», - отметил министр.

По его словам, соответствующие предложения были выдвинуты всем участникам совместной деятельности, было дано определенное время, в том числе дано поручение начальникам портов. «Большинство уже отреагировало: там или в стадии решения уже вопрос, или в судах (решается – УНИАН), кто не хочет. Но мы перейдем в более прозрачную форму деятельности», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр также отметил, что выступает против совместной деятельности не только в портах, а и на других предприятиях отрасли, в частности, он назвал аэропорт «Борисполь».