Акционерам МАУ выплатят дивиденды в размере 15%

По результатам деятельности авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в 2008 году ее акционерам будут выплачены дивиденды в размере 15%. Как сообщает компания, соответствующее решение принято на собрании акционеров авиакомпании в пятницу, 24 апреля.

Согласно сообщению, собрание утвердило годовой отчет о финансовых итогах деятельности компании в 2008 году.

По результатам независимого аудита, авиакомпания МАУ получила в 2008 году консолидированный доход в размере 371 млн. долл. Операционная прибыль авиакомпании составила 22 млн. долл., а чистая прибыль МАУ – 6 млн. 200 тыс. долл.

«2008 год стал девятым подряд прибыльным годом для нашей авиакомпании. То, что МАУ получили прибыль в условиях беспрецедентного роста цен на авиатопливо, который наблюдался в первые 9 месяцев прошлого года и мирового финансового кризиса, влияние которого мы ощутили в полной мере уже в 4-м квартале, является, безусловно, результатом напряженной, высокопрофессиональной и слаженной работы всей команды МАУ», - отметил президент компании Юрий МИРОШНИКОВ.

В 2008 г. авиакомпания перечислила в бюджет государства 54 млн. грн. подоходного налога и социальных отчислений, 55 млн. грн. НДС и 34 млн. грн. корпоративных налогов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, совместное закрытое акционерное общество «Международные авиалинии Украины» (МАУ) по итогам 2008 года снизило чистую прибыль в 3,2 раза, по сравнению с 2007 годом, - с 55,881 до 17,312 млн. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. Основана в 1992 г. На данный момент флот МАУ состоит из 17 самолетов «Боинг 737-300/400/500».

Маршрутная сеть МАУ и авиакомпаний-партнеров соединяет Украину с более 3 тыс. пунктами мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9%.