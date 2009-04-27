Минтранс инициирует повышение скидок за заход в Одесский порт

Министерство транспорта и связи Украины подготовило проект приказа "О внесении изменений к сборам и плате за услуги, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах Украины", согласно которому в Одесском порту повышаются скидки за заход круизных судов с 10 до 20%. Текст проекта приказа размещен на сайте министерства.

Согласно сообщению, проект разработан с целью совершенствования тарифно-ценовой политики в морской отрасли, развития круизной транспортной инфраструктуры международного значения, что будет способствовать реализации государственной политики по эффективному транспортному обеспечению туристической отрасли, увеличению поступлений в Государственный бюджет от увеличения количества судозаходов.

Как отмечают в министерстве, круизное судоходство в морских портах Украины имеет огромный экономический потенциал. Существующая на данное время инфраструктура трех морских торговых портов - Одесского, Севастопольского и Ялтинского, которые принимают круизные суда, достаточна для качественного обслуживания круизных судов, однако используется только на 5-10% от своей пропускной способности. При этом стоимость судозахода, по данным министерства, в украинских портах на данный момент на 20-30% превышает стоимость захода круизного судна в порты Средиземноморья.

Установление скидок для круизных судов, которые заходят в Одесский морской торговый порт, на уровне 20% приведет тарифы в соответствие с конкурентными условиями в Черноморском регионе и позволит увеличить количество судозаходов круизных судов в порты Украины, отмечают в Минтрансе.