Alibaba инвестирует более $15 миллиардов в развитие логистики

Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd в течение ближайших пяти лет инвестирует 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов) в развитие инновационных логистических технологий, сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

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"Инвестиции будут использованы для увеличения объемов исследований и разработок в логистике, а также для развития интеллектуального складирования, интеллектуальной доставки и глобальной логистической инфраструктуры. Все эти направления являются основой для строительства глобальной логистической сети будущего", - говорится в сообщении.

В рамках решения об инвестициях в логистику Alibaba также увеличила свою долю в капитале логистической компании Cainiao Smart Logistics Network с 47% до 51%, вложив в ее акции 807 миллионов долларов. По мнению компании, это позволит повысить эффективность и снизить затраты в логистическом секторе Китая. Ожидается, что компании закроют сделку октябре.

"Расширяя логистические возможности системы Alibaba и увеличивая объем наших инвестиций в этот сектор, мы способствуем внедрению нашей новой стратегии по интеграции онлайн- и оффлайн-торговли, создавая единую комплексную систему для покупателей", - сообщается в релизе.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Компания была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.