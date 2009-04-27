Минюст зарегистрировал новый Сборник тарифов ж/д перевозок

Министерство юстиции Украины зарегистрировало 15 апреля под №340/16356 приказ Министерства транспорта и связи Украины от 26 марта №317 «Об утверждении Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги». Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г. При этом действующий Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины (Тарифное руководство №1), утвержденный приказом Минтранса Украины от 15.11.99 №551, зарегистрированный в Минюсте Украины 01.12.99 под №828/4121, с 1 мая потеряет действие. Однако, окончательный расчет платежей за перевозки грузов, которые отправлены до 30 апреля 2009 г. включительно, будут выполнять по старому Сборнику (Тарифное руководство №1).

Как сообщал УНИАН, по словам гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, новый Сборник железнодорожных грузовых тарифов необходимо принять как можно скорее, поскольку задержка с его принятием ухудшает статус украинских железных дорог как международного перевозчика.

Справка УНИАН. Проект нового Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины и Коэффициентов, которые применяются к тарифам Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины еще 6 октября 2008 года был обнародован на сайтах Министерства транспорта и связи и «Укрзализныци» и направлен на согласование в причастные министерства и ведомства. С тех пор шло длительное согласование данного документа в причастных ведомствах и организациях.

Основными принципами нового Сборника являются:

- обеспечение благоприятных условий для создания конкурентной среды в сфере грузовых железнодорожных перевозок и соблюдение положений пакета директив ЕС в сфере железнодорожного транспорта относительно предоставления права пользования железнодорожной инфраструктурой разным субъектам хозяйственной деятельности;

- внедрение прозрачной методики расчета платы за перевозку грузов в подвижном составе железных дорог и частных владельцев;

- сокращение перечня дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.