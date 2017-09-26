Минимизируют коррупцию: в Украине до конца года запустят электронный кабинет перевозчика

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) планирует запустить электронный кабинет перевозчика к концу текущего года для минимизации общения перевозчиков с работниками службы.

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Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Вячеслав Дидковский в ходе открытого совещания с руководителями территориальных органов Укртрансбезопасности.

"До конца года планируем запустить электронный кабинет перевозчика. Кроме этого - электронную процедуру подачи документов для получения лицензий. Что это даст? Перевозчику не нужно будет ехать и стоять в очередях, общаться с нашими работниками, находясь в офисе, он просто сканирует документы и направляет, потом ждет максимум три дня, и получает ответ», - сказал он.

Дидковский отметил, что самое главное - устранить контакт «работник - потенциальный перевозчик».

«Коррупционный фактор минимизируется значительно в этом случае, кроме этого, это комфорт и нормальная европейская практика, ведь в Европе никто в очередях не стоит», - сказал он.

Справка УНИАН. Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства).