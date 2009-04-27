"АвтоВАЗ" получит 25 млрд. руб. господдержки в конце мая-начале июня

ОАО "АвтоВАЗ" получит 25 миллиардов рублей господдержки в конце мая-начале июня текущего года, сообщил в понедельник глава компании Борис Алешин, выступая на заседании Экспертного совета по автопрому в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда мы говорим о 25 миллиардах, они еще в стадии оформления и получить мы их сможем в конце мая-начале июня", - сказал Алешин. Премьер-министр РФ Владимир Путин 30 марта объявил, что государство предоставит 25 миллиардов рублей одному из основных акционеров "АвтоВАЗа" - госкорпорации "Ростехнологии", которая, в свою очередь, предоставит автоконцерну беспроцентную ссуду. Глава правительства отметил, что все необходимые документы должны быть подготовлены до 10 мая. "АвтоВАЗ", наравне с другими представителями автомобилестроения в России, столкнулся с проблемой падения спроса вследствие мирового кризиса. При этом долг "АвтоВАЗа"перед банками составляет около 36 миллиардов рублей, а включая облигационные займы - 44 миллиарда рублей. При этом, как сообщал глава "Ростехнологий"Сергей Чемезов, для "закрытия"срочных расходов в преддверии получения многомиллиардной господдержки ВТБ и Сбербанк выделяют "АвтоВАЗу"по четыре миллиарда рублей.