Microsoft покажет Windows 7 на этой неделе

Microsoft начнет распространение своей новой операционной системы Windows 7 на этой неделе, передает Рейтер со ссылокй на компанию.

Появление версии, обозначенной как "предрелиз", фактически знаменует финальные этапы отладки программы. Предыдущая разработка компании - Windows Vista, которая была призвана заменить Windows XP, оказалась непопулярной. Microsoft сообщает, что предрелизная версия Windows 7 будет доступная для скачивания профессионалам сектора информационных технологий, подписанным на сети MSDN и TechNet, с 30 апреля.

Компания не сообщала, когда планируется начать продажи готовой операционной системы, однако ранее финансовый директор Microsoft упоминал, что в магазинах Windows 7 может появиться уже в июле.