Ситуация на АЗС: бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 25-26 сентября, из-за повышения их стоимости на европейском рынке, выросла в среднем на 0,1-1,5 грн за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, в частности, на 50 коп. за литр топливо подорожало в сети АЗС Amic Energy (А-95 - 26,99 грн/л и А-95+ — 27,99 грн/л). В столичной KLO ценовой рост составил от 10-30 коп./л для бензинов и 10 коп./л — для дизтоплива (А-92 — 24,59 грн/л, А-95 — 24,99 грн/л, А-95+ —28,89 грн/л, ДТ —22,99 грн/л и ДТ+ — 25,89 грн/л).

Стоимость бензинов и дизельного топлива увеличилась на 1 грн за литр на АЗС под брендами «Укрнафта» и «Авиас» (А-92 — 24,95 грн/л, А-95 — 25,50 грн/л, А-95 Energy —26,00 грн/л и ДТ — 23,00 грн/л), «Альфа-Нафта» (А-92 — 24,95 грн/л, А-95 — 25,45 грн/л, А-95 Energy — 25,95 грн/л и ДТ — 23,00 грн/л).

Кроме того, подорожание коснулось многих региональных операторов рынка. Диапазон изменений варьировался от 0,1-1,5 грн/л.

По данным UPECO, средние розничные цены на топливо в Украине выросли до отметок: А-92 — 25,08 грн/л, А-95 — 25,86 грн/л, А-95+ — 26,84 грн/л, ДТ — 23,14 грн/л и ДТ+ — 24,48 грн/л.

Как сообщал УНИАН, розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 23-25 сентября, из-за повышения стоимости на европейском рынке, выросла в среднем на 30-60 коп. за литр.