Около 90% рынка такси в Украине находится вне правового поля –Укртрансбезопасность

В Украине около 90% рынка такси находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров.

Читайте такжеМинимизируют коррупцию: в Украине до конца года запустят электронный кабинет перевозчика

Об этом заявил глава Государственной службы по безопасности на транспорте Украины (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк в ходе открытого совещания с руководителями территориальных органов Укртрансбезопасности.

«Около 90% рынка такси находится за пределами правового поля. Не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг», - сказал он.

По словам Ноняка, в Украине нет закона о такси, регулирующего работу на этом рынке.

«До сегодняшнего дня наша страна не имеет закона о такси, который бы урегулировал работу диспетчерских центров, урегулировал бы лицензирование такси. Есть ряд законопроектов, которые мы подали, и я надеюсь, что этой осенью проголосуют», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне замглавы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что его ведомство совместно с Министерством внутренних дел намерено обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.