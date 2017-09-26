АМКУ решил разобраться с ростом цен на заправках

Антимонопольный комитет Украины начал запрашивать необходимую информацию от Министерства энергетики и угольной промышленности, а также самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен на бензин и дизельное топливо во многих сетях АЗС.

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Об этом заявил глава комитета Юрий Терентьев во время круглого стола, посвященного вопросу развития конкурентных отношений на рынках энергоносителей.

«Мы отслеживаем эту тенденцию и видим рост цен. По предварительной информации, частично это связано с остановкой на капитальный ремонт Мозырского НПЗ (одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, топливо которого импортируется в Украину – УНИАН). Сейчас мы запрашиваем информацию от Минэнергоугля, но также мы ведем параллельные действия по более глубокому изучению этой ситуации», - сказал он.

Глава комитета добавил, что для любого повышения цен есть как объективные причины, так и субъективные факторы, например, ожидание трейдерами роста закупочных цен.

Как сообщал УНИАН, розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 23-25 сентября выросла в среднем на 30-60 коп. за литр. 26 сентября топливо подорожало еще на 0,1-1,5 грн за литр. В результате стоимость бензина марки А-92 в некоторых сетях достигла 26,99 грн за литр, А-95 – 27,99 грн за литр и дизельного топлива – 24,99 грн за литр.

По словам аналитика консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александра Сиренко, рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.