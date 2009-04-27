Утвержден Порядок регулирования тарифов на телекоммуникации

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила Порядок регулирования тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Об этом говорится в решении НКРС №1438 от 02.04.2009 г. (зарегистрировано в Минюсте 22 апреля 2009 г. под №363/16379) «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», которым располагает УНИАН.

«Этот Порядок определяет механизм формирования и установления тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», и «распространяется на всех операторов, которые предоставляют общедоступные телекоммуникационные услуги и находятся на территории Украины», - говорится в решении.

Регулирование тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги осуществляет НКРС путем установления Предельных тарифов на услуги, перечень которых определен Законом Украины "О телекоммуникациях".

Согласно Порядку регулирования тарифов, формирование тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги «осуществляется на основе расчетов тарифов, которые проводятся операторами телекоммуникаций, исходя из экономически обоснованных расходов», полученных на основе данных бухгалтерского учета и данных распределения доходов за видами деятельности, или с использованием нормативного метода на основании государственных и отраслевых нормативов использования материальных и топливно-энергетических ресурсов, норм и расценок по оплате труда.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О телекоммуникациях» (статья 62), к общедоступным телекоммуникационным услугам относятся: подключение конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ), услуги фиксированной телефонной связи, в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь), а также вызов служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи с помощью таксофонов, за исключением услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа. Звонки с телекоммуникационных сетей фиксированной телефонной связи на телекоммуникационные сети мобильной связи не относятся к общедоступным телекоммуникационным услугам.

Статьей 66 данного закона определено, что государственному регулированию путем установления предельных или фиксированных тарифов подлежат тарифы на общедоступные услуги и тарифы на предоставление в пользование каналов электросвязи операторов телекоммуникаций, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке этих услуг.

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