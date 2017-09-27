Взрывы боеприпасов в Калиновке: "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов

В Винницкой области из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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"Измененному маршруту курсирует 47 поездов: №120 Львов – Кривой Рог, №42 Трускавец – Днепр, №24 Одесса – Москва, №48 Кишинев – Москва, №84 Одесса – Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев, №358 Рахов – Киев, №106 Одесса – Киев, №82 Ужгород – Киев, №50 Трускавец – Киев, №118 Черновцы – Киев, №770 Каменец-Подольский-Киев, №146 Измаил – Киев, №130 Ужгород – Киев, №70 Львов – Мариуполь, №105 Киев – Одесса, №81 Киев – Ужгород, №139 Киев – Каменец-Подольский, №109 Херсон – Львов, №41 Днепр – Трускавец, №771 Киев – Хмельницкий, №83 Ковель – Одесса, №341 Москва – Кишинев, №119 Запорожье – Львов, №93 Минск – Одесса, №49 Киев – Трускавец, №117 Киев – Черновцы, №143 Киев – Ворохта, №764 Одесса – Киев, №342 Кишинев – Москва, №74 Львов – Москва, №772 Хмельницкий – Киев, №120 Львов – Кривой Рог, №716 Перемышль – Киев, №42 Трускавец – Днепр, №110 Львов – Херсон, №715 Киев – Перемышль, №73 Москва – Львов, №111 Харьков – Львов, №69 Мариуполь – Львов, №357 Киев – Рахов, №145 Киев – Измаил, №769/767 Киев – Каменец – Подольский, №47 Москва – Кишинев, №65 Москва – Кишинев, №23 Москва – Одесса и №763 Киев – Одесса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, время задержки поездов в пути составит более 5 часов, а отдельных поездов – до 8 часов.

"Железнодорожный перегон Сосонка – Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Персонал 6 станций и одного разъезда эвакуированы. Подготовлено к работе с сотрудниками ГСЧС три пожарных поезда", - добавили в компании.

Кроме этого сообщается, что эвакуированы работники 6 железнодорожных станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоновск, а также персонал разъезда Сальницький.