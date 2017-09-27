Житомирская ОГА опубликовала схемы объезда трассы "Житомир – Могилев-Подольский", перекрытой из-за взрывов под Калиновкой

Житомирская облгосадминистрация обнародовала схемы объезда автодороги «Житомир – Могилев-Подольский», которую временно перекрыли из-за происшествия с детонацией боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в связи с чрезвычайным происшествием вблизи Калиновки движение по автомобильной дороге М-21 «Житомир - Могилев–Подольский» в пределах Винницкой области перекрыто.

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Служба автомобильных дорог в Житомирской области предоставила рекомендуемый маршрут движения по автодороге М-21 «Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" через Винницу из Житомира в направлении Винницы:

• из города Бердичев - по автомобильной дороге Р-31 Бердичев - Хмельник - Литин М-12 - Винницкая область: выезд на М-12 (направление Винница – Хмельницкий),

• с автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев - Подольский через Винницу км 224+953 (обход города Бердичев) – на автодорогу В 060306 Бердичев – Вчорайше - Ружин - Городок Винницкая область: Погребище – Липовец – М-12 (Немировское шоссе).

В Житомирской ОГА также напоминают, что сейчас закрыто движение других видов транспорта, в том числе:

- железнодорожного транспорта на перегоне "Сосенка – Калиновка" Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от Калиновки.

Напомним, что ночью с 26 на 27 сентября личный состав подразделений полиции Житомирской области были подняты по тревоге в связи с чрезвычайным происшествием вблизи г. Калиновки Винницкой области. Сформирован из 70 полицейских сводный отряд резервных сил отправился в зону бедствия для привлечения к выполнению первоочередных задач по охране публичного порядка, помощи в проведении эвакуации местного населения и охране оставленного людьми имущества. Также, по информации мэра Бердичева Василия Мазура, Бердичев уже принял 200 эвакуированных из Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. людей.