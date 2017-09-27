Взрывы боеприпасов в Калиновке: небо в радиусе 50 километров будет закрыто еще как минимум сутки

Небо в радиусе 50 км от склада боеприпасов возле Калиновки в Винницкий области будет закрыто до уменьшения активности взрывов, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян после заседания правительства в среду.

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«Мы сразу закрыли небо в радиусе 50 километров от эпицентра событий. Это ограничение будет действовать еще как минимум сутки. Мы будем внимательно следить за ходом ситуации. Если произойдет уменьшение активности взрывов, мы рассмотрим отмену запрета полетов», - сказал министр.

Кроме того, он выразил благодарность руководству «Укрзализныци» за своевременно принятые меры по обеспечению безопасности пассажиров и отметил, что дальнейшая координация транспортного сообщения в потенциально опасных зонах будет происходить в четкой координации с Министерством обороны.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.