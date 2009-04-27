Доход «Укртелекома» в І квартале снизился на 1%

Доход компании «Укртелеком» в первом квартале 2009 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил почти 1,997 млрд. грн. (с НДС).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, чистый доход компании в первом квартале 2009 года составил более 1,678 млрд. грн.

Компания «Укртелеком» закончила первый квартал 2009 года с чистым убытком в размере почти 181,6 млн. грн., что почти вдове превышает аналогичный показатель первого квартала 2008 года (97,5 млн. грн.).

На конец первого квартала 2009 года компания имела финансовые обязательства в общей сумме более 4,5 млрд. грн. Из них непогашенная часть долга по кредитам банков составляла 3,32 млрд. грн., при этом по долгосрочному кредиту – более 3,07 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке местной фиксированной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов) и широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.). Убыток компании в 2008 году составил более 1,5 млрд. грн. и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.