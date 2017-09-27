Еврокомиссия оштрафует автопроизводителя Scania на 880 миллионов евро за картельный сговор

Европейская Комиссия оштрафует на 880 миллионов евро шведского производителя грузовиков Scania, который принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Об этом в Брюсселе сообщили в среду, 27 сентября, передает DW.

Scania вменяют участие в картельном сговоре с другими автопроизводителями - Daimler, Iveco, DAF и Volvo/Renault. По данным Еврокомиссии, эти производители в течение 14 лет незаконно согласовывали между собой цены на грузовые автомобили.

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С другими участниками картельного сговора Брюссель в прошлом году заключил мировое соглашение на сумму 2,93 миллиарда евро, сообщает dpa. Scania от участия в сделке отказалась. С MAN - еще одной "дочки" Volkswagen - штраф не будут взимать, потому что этот автопроизводитель предоставил антимонопольному ведомству информацию о картельном сговоре, отмечает Reuters.

"Сегодняшнее решение завершает наше расследование многолетнего картеля", - констатировала еврокомисар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По ее данным, 90 процентов всех тяжелых и средних грузовиков, которые продаются в Европе, произведенные Scania и другими участниками заговора. "Вместо того, чтобы согласовывать между собой цены, производители грузовиков должны были бы конкурировать между собой, принимая во внимание и улучшение защиты окружающей среды", - отметила евромисар.