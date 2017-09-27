Зарплата выше, чем у Балчуна: временный глава "Укрзализныци" будет получать 1,2 миллиона гривень в месяц

Исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов будет получать зарплату в размере 500 тыс. гривень и ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен после согласования его контракта как члена правления ПАО Кабинетом Министров.

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Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают «Украинские новости».

Кабмин уполномочил госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева заключить контракт с Кравцовым как членом правления "Укрзализныци".

В соответствии с условиями контракта, Кравцову определена ежемесячная заработная плата в размере 500,2 тыс. гривень.

Контрактом также оговорено, что в случае исполнения членом правления обязанностей главы правления общества, ему ежемесячно начисляется вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривень.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Зарплата Войцеха Бальчуна на посту руководителя "Укрзализныци" составляла 463 тыс. грн в месяц без учета премий.