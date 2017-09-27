Дорогу возле Калиновки открыли для движения транспорта

Около 17 часов дорогу государственного значения, которую накануне закрыли для движения транспорта, разблокировали, сообщает корреспондент ТСН с места событий.

Читайте такжеВзрывы боеприпасов в Калиновке: небо в радиусе 50 километров будет закрыто еще как минимум суткиБлокпост был расположен примерно за 2 км до населенного пункта, в настоящее время путь свободен для транспорта, проезжают и фуры, и легковые автомобили. Можно свободно добраться и самой Калиновки.

Отметим, что после уменьшения интенсивности взрывов кое-кто из местных жителей смог вернуться домой, по крайней мере проверить, что случилось с домом и накормить скот. Некоторые дома люди не оставляли, прячась в погребах.

Накануне было закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир-Могилев-Подольский.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 22:00 появилась информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи Калиновки. Осуществлено оповещение жителей города и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медвидка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). Прошла эвакуация жителей Калиновки и окрестных сел.