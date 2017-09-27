Руководитель УЗ Кравцов сообщил об очередном задержании взяточника на предприятии

ПАО «Укрзализныця», сотрудничая с правоохранительными органами, продолжает очищение компании от коррупционеров. Так, сегодня на Днепропетровщине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции, областной прокуратуры при содействии Департамента безопасности Укрзализныци задержали на получении взятки начальника станции Елизарово Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Приднепровская железная дорога» ПАО «Укрзализныця». Чиновник требовал средства от гражданина за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций.

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«Выявление таких фактов и очистка от должностных лиц, которые дискредитируют отрасль и наносят ей материальный ущерб, стало возможным благодаря усилению сотрудничества внутренних подразделений Укрзализныци с правоохранительными органами. Компания должна работать прозрачно и открыто, без всяких теневых схем, сговоров и злоупотреблений», - подчеркнул и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. В рамках производства правоохранители установили, что начальник станции Елизарово структурного подразделения Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Приднепровская железная дорога» ПАО «Укрзализныця» требует от гражданина 15 тысяч гривень взятки. Именно в такую сумму чиновник оценил согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций. Сегодня, 27 сентября, правоохранители задержали должностное лицо структурного подразделения Укрзализныци в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 тысяч гривень, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия.

Напомним, что 13 сентября при содействии департамента безопасности Укрзализныци во время получения неправомерной выгоды сотрудники СБУ задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО «Укрзализныця».