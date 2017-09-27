Скачок цен на бензин: Антимонопольный комитет подозревает сети АЗС в сговоре

Антимонопольный комитет Украины подозревает сети АЗС в антиконкурентных согласованных действиях из-за синхронного повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо, которое произошло в третьей декаде сентября. Об сообщила пресс-служба АМКУ.

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«С начала сентября средние розничные цены на бензин марки А-95 в целом по Украине выросли более чем на 5%. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке розничной торговли дизельным топливом. Такая ситуация не могла остаться без внимания комитета, поскольку синхронность повышения розничных цен на светлые нефтепродукты в течение сентября 2017 года может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, для выяснения соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ проводит исследование рынка нефтепродуктов, и направил запросы в Фискальную службу (для получения информации об объемах и стоимости нефтепродуктов, их наличии или отсутствии, а также о дефиците на рынке), в Минэкономразвития (об изменениях спроса и предложения на рынке топлива), в Минэнергоугля (о прогнозированных ценах на топливо и причинах их изменений).

Также комитет направил запрос компаниям, у которых самый высокий уровень цен, о предоставлении информации и объяснений причин повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо.

«В случае обнаружения на рынках бензинов и дизельного топлива признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольным комитетом Украины будут приняты соответствующие меры», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в Украине в течение 23-25 сентября выросла в среднем на 30-60 коп. за литр. 26 сентября топливо подорожало еще на 0,1-1,5 грн за литр. По словам аналитика консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александра Сиренко, рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

26 сентября глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что комитет начал запрашивать необходимую информацию от Минэнергоугля и самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС.