GM сократит более чем вдвое число рабочих в Канаде

Крупнейший автоконцерн США General Motors, находящийся в тяжелом финансовом положении, намерен сократить число рабочих в Канаде с 10 тыс. в 2009 г. до 4,4 тыс. в 2014 г., сообщает РБК.

Также отмечается, что количество сервисных центров уменьшится на 42% (с 705 до 395-425) к концу 2010 г.

Накануне компания объявила о новом плане реструктуризации, предусматривающем ликвидацию бренда Pontiac к концу 2010 г. Автоконцерн намерен сфокусироваться на четырех основных брендах в США - Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Сокращению подлежит и количество моделей автомобилей: в 2010 г. их будет 34, что на 29% меньше, чем в 2008 г.

В рамках реструктуризации планируется также сократить 21 тыс. почасовых рабочих к 2010 г. и закрыть 13 из 47 заводов.

Кроме того, GM предложил своим кредиторам согласиться на обмен долговых обязательств в объеме 27 млрд долл. на акции компании. В противном случае, согласно заявлению, компания объявит о банкротстве.

До 1 июня с.г. General Motors должен представить правительству окончательный план по долгосрочному выживанию. Если бизнес-план GM покажется властям США неудовлетворительным, компания обанкротится.