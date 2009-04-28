Daimler простил Chrysler долги

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG достиг соглашения об окончательном отделении от Chrysler Group, сообщает РБК.

Как отметили представители компании, согласно договоренности, Daimler прощает Chrysler кредиты, выданные компании в 2007 г. В дополнение Daimler согласился выплатить 200 млн долл. в пенсионный фонд Chrysler, передает Associated Press.

Напомним, в конце сентября 2008 г. стало известно, что Daimler AG ведет переговоры по продаже оставшейся доли в Chrysler Group - 19,9% - частному фонду Cerberus Capital Management LP.

3 августа 2007 г. DaimlerChrysler AG сообщил о завершении сделки по покупке мажоритарного пакета акций Chrysler Group частным фондом Cerberus Capital Management LP. Информация о том, что DaimlerChrysler продает основную долю в Chrysler фонду Cerberus за 7,4 млрд долл., появилась в мае 2007 г. Согласно условиям сделки по продаже американского подразделения Chrysler, Cerberus будет принадлежать 80,1% в создаваемой компании Chrysler Holding LLC, у DaimlerChrysler останется 19,9% акций новой компании.

5 октября 2007 г. акционеры бывшей DaimlerChrysler AG одобрили решение совета директоров по переименованию компании в Daimler AG. Смена названия концерна объясняется завершением в августе 2007г. сделки по продаже частному инвестиционному фонду Cerberus Capital Management американского подразделения Chrysler, а также необходимостью более четко разграничить единую корпоративную марку концерна с продукционными брендами концерна.

Немецкая Daimler-Benz AG объединилась с американским автопроизводителем Chrysler в 2000г. Однако за семь лет слияние двух автопроизводителей так и не оправдало возлагавшихся на него ожиданий.