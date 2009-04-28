МТС и Билайн вошли в топ-100 самых дорогих брендов мира

Два крупнейших российских оператора связи, МТС и Билайн (торговая марка Вымпелкома), вошли в этом году в число ста самых дорогих брендов мира по версии исследовательской сети Millward Brown, пишет «Взгляд».

В глобальном рейтинге они заняли 71 и 72 места соответственно.

Оцененная в 9,2 млрд долларов марка МТС оказалась на 305 млн долларов дороже Билайна. В конкурирующий глобальный рейтинг агентства Interbrand отечественные бренды до сих пор не попадали, а в его списке самых дорогих российских марок Билайн постоянно опережал МТС, передает «Коммерсантъ».